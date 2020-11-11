«Ювентус» хочет обменять Криштиану Роналду на Неймара

«Ювентус» рассчитывает расстаться с нападающим Криштиану Роналду летом 2021 года. По информации Tuttomercatoweb, итальянский клуб рассчитывает на обмен португальца на звезду «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара.

У обоих футболистов в 2022 году истекают контракты со своими клубами, поэтому они могут в конце сезона сменить команды.

В этом сезоне 35-летний Роналду сыграл в 5 матчах, забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу, а 28-летний Неймар — забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи в 6 встречах.