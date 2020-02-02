«Ювентус» готов потратить рекордную сумму на покупку ван Дейка

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк может продолжить карьеру в чемпионате Италии, утверждает The Sun. По информации СМИ, «Ювентус» готов приобрести 28-летнего голландца у английского клуба за 150 миллионов фунтов стерлингов летом 2020-го.

Туринцы считают, что ван Дейк может помочь команде выиграть Лигу чемпионов. Таким образом, футболист во второй раз может стать самым дорогим защитником в мире.

1 января 2018-го «Ливерпуль» приобрел ван Дейка у «Саутгемптона» за 84,65 миллиона евро. Голландец стал самым дорогим защитником в истории футбола. 5 августа 2019 года этот рекорд побил Харри Магуайр (из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» за 87 миллионов евро).

В текущем сезоне ван Дейк провел 34 матча за «Ливерпуль», забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.