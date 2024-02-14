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Сегодня, 09:00

Два российских клуба интересуются полузащитником сербского «Спартака» Джурасовичем

Константин Белов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», два российских клуба РПЛ интересуются полузащитником «Спартака» из сербской Суботицы Алексой Джурасовичем. По нашей информации, в ближайшее время клубы сделают официальное предложение сербскому клубу.

21-летний Джурасович является воспитанником «Спартака» из Суботицы. Сербский полузащитник в этом сезоне провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Спартак (Суботица)
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