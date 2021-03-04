Янг может перейти из «Интера» в «Уотфорд»

Полузащитник «Интера» Эшли Янг может перейти в клуб из чемпионшипа «Уотфорд», сообщает Irish Mirror. Контракт англичанина истекает летом.

35-летний футболист может перейти в «Уотфорд», который сейчас борется за выход в АПЛ. Команда идет на третьем месте, имея столько же очков (по 63), сколько у второго «Брентфорда».

Янг пришел в «Интер» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне англичанин провел 26 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.