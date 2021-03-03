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Гамшик, которым интересовались российские клубы, вернется в Словакию

19:13
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Полузащитник «Далянь Ифан» Марек Гамшик вернется в братиславский «Слован», сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, словак и китайский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию. Гамшик вернется в «Слован», где он начинал профессиональную карьеру. 33-летний полузащитник подпишет контракт на 3 месяца.

Зимой в СМИ сообщалось об интересе к Гамшику со стороны ЦСКА и «Локомотива».

Хавбек перешел в «Далянь Ифан» из «Наполи» в 2019 году. В итальянском клубе Гамшик провел 12 лет, сыграл 465 матчей и забил 114 голов.

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