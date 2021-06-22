«Вулверхэмптон» и «Вест Хэм» интересуются Эн-Несири из «Севильи»
09:19
Форвард «Севильи» Юсеф Эн-Несири может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 24-летнего марокканца претендуют «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм». В январе испанский клуб отклонил предложение по игроку за 35 млн евро.
В сезоне-2020/21 Эн-Несири провел все 38 матчей чемпионата Испании, в которых забил 18 голов. Также на его счету 6 голов в 8 матчах Лиги чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.
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