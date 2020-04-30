Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА

21:50
Денис Давыдов. Фото Александр Ступников., ФК «Спартак»
Денис Давыдов. Фото Александр Ступников., ФК «Спартак»
Теги:

Российский нападающий софийского ЦСКА Денис Давыдов покинул клуб, сообщает sa-football.com. В связи со сложной экономической ситуацией в болгарском футболе ЦСКА решил расстаться с большинством легионеров.

— Денис Давыдов согласился с предложением клуба и контракт был расторгнут по соглашению сторон с выплатой компенсации, — сказал агент Александр Бакарджиев.

Давыдов присоединился к ЦСКА в мае 2019 года. В сезоне-2019/20 он провел 4 матча и забил 1 гол в Кубке страны.

Давыдов — воспитанник «Спартака», он принадлежал красно-белым с 2013 по 2018 год, после чего перешел в «Нижний Новгород». Также он выступал на правах аренды за «Младу Болеслав» и «Спартак» из Юрмалы.

Дополнительная информация:

http://www.sa-football.com/news/9790

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир