Влахович откажется от перехода в «Арсенал». Форвард ждет предложений от других клубов
06:00
Форвард «Фиорентины» Душан Влахович не намерен переходить в «Арсенал», сообщает Football Italia.
По сведениям источника, 21-летний серб отказался от переезда в лондонский клуб и ждет предложений от других команд. Ранее сообщалось, что «Фиорентина» уже достигла «Арсеналом» договоренности о переходе игрока.
В текущем сезоне Влахович провел 13 матчей за «Фиорентину», в которых забил 10 голов и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 50 миллионов евро.
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