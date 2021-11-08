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Влахович откажется от перехода в «Арсенал». Форвард ждет предложений от других клубов

06:00
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Форвард «Фиорентины» Душан Влахович не намерен переходить в «Арсенал», сообщает Football Italia.

По сведениям источника, 21-летний серб отказался от переезда в лондонский клуб и ждет предложений от других команд. Ранее сообщалось, что «Фиорентина» уже достигла «Арсеналом» договоренности о переходе игрока.

В текущем сезоне Влахович провел 13 матчей за «Фиорентину», в которых забил 10 голов и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 50 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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