«Рома» интересуется Лофтусом-Чиком и Уинксом
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет усилить команду в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, португальский специалист хочет видеть в своей команде полузащитника «Челси» Рубена Лофтуса-Чика и полузащитника «Тоттенхэма» Харри Уинкса. Также «Рома» интересуется Диогу Далотом из «МЮ» и Денисом Закарией из менхенгладбахской «Боруссии».
«Рома» после 12 матчей занимает шестое место в серии А, имея в активе 19 очков.
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