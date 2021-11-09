Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Рома» интересуется Лофтусом-Чиком и Уинксом

00:48
Теги:

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет усилить команду в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, португальский специалист хочет видеть в своей команде полузащитника «Челси» Рубена Лофтуса-Чика и полузащитника «Тоттенхэма» Харри Уинкса. Также «Рома» интересуется Диогу Далотом из «МЮ» и Денисом Закарией из менхенгладбахской «Боруссии».

«Рома» после 12 матчей занимает шестое место в серии А, имея в активе 19 очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также
«Поставили Чайковского, потом упс — и заиграл наш гимн!» Россиянку чествовали вопреки санкциям ВАДА
Игра радаров: зачем США направляют корабли и самолеты к югу России
0