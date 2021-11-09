«Рома» интересуется Лофтусом-Чиком и Уинксом

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет усилить команду в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, португальский специалист хочет видеть в своей команде полузащитника «Челси» Рубена Лофтуса-Чика и полузащитника «Тоттенхэма» Харри Уинкса. Также «Рома» интересуется Диогу Далотом из «МЮ» и Денисом Закарией из менхенгладбахской «Боруссии».

«Рома» после 12 матчей занимает шестое место в серии А, имея в активе 19 очков.