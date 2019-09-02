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Владимир Обухов вернулся в «Тамбов»

20:24
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Нападающий Владимир Обухов возвращается в «Тамбов». Контракт с 27-летним футболистом подписан сроком на два года. Выступать за команду Владимир будет под 13-м номером, сообщает официальный сайт «Тамбова».

Нападающий выступал за «Тамбов» в весенней части минувшего сезона ФНЛ, провел 13 матчей и забил 5 голов, выиграл золотые медали первенства. По окончании сезона-2018/19 аренда Обухова в Тамбове закончилась, и нападающий вернулся в «Мордовию».

Из Саранска Обухов перебрался в «Сочи». В составе команды Александра Точилина Обухов провел три матча в премьер-лиге, сыграв в общей сложности 100 минут.

Последний день трансферного окна — Live «СЭ»!

Дополнительная информация

http://fc-tambov.ru/content/news/3820-Vladimir-Obuhov-vozvrashchaetsja-v-Tambov.html

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