Виталий Лысцов: «Для меня было важно в это трансферное окно вернуться в Россию»

Новичок «Крыльев Советов» Виталий Лысцов прокомментировал свой переход в российский клуб из «Бенфики».

— Решение присоединиться к «Крыльям» принял быстро, — приводит слова игрока официальный сайт самарцев. — Для меня было важно в это трансферное окно вернуться в Россию, поэтому, когда поступило предложение от агента, долго не раздумывал — сразу согласился.

Собираясь вернуться в РПЛ, я следил за тем, как стартовал чемпионат, смотрел главные поединки, обзоры, в том числе матчи с участием «Крыльев». Особой подготовки к переезду в Самару не было, собрал вещи и теперь жду знакомства с командой и начала тренировок. Из свободных номеров выбрал себе 5-й, на данный момент конкретное число на форме мне не принципиально, главное — качественная работа на тренировках и удача в матчах!

Мои друзья, которые уже бывали в Самаре, описали ее как город с красивой набережной Волги. Знаю, что здесь отличный стадион и преданные своему клубу болельщики, а это — главное.

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