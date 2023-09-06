Вингер «Эвертона» Грэй перейдет в «Аль-Иттифак» Джеррарда

Полузащитник «Эвертона» Демарэй Грэй продолжит карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «Аль-Иттифак», который возглавляет Стивен Джеррард, договорился о переходе 27-летнего ямайца. Сделка обойдется в 10 миллионов долларов. Игрок подпишет четырехлетний контракт с клубом.

Грэй выступает за «Эвертон» с лета 2021 года. Он провел за команду 72 матчей, забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач. В текущем сезоне вингер ни разу не выходил на поле.

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