«Айнтрахт» договорился о переходе 18-летнего Листеша из «Ференцвароша»

Полузащитник «Ференвароша» Кристиан Листеш продолжит карьеру в Германии. 18-летний венгр 1 июля 2024 года присоединится к «Айнтрахту».

Немецкий клуб на официальном сайте объявил о договоренности по трансферу игрока молодежной сборной Венгрии. С Листешом, который является сыном известного экс-хавбека «Штутгарта» и «Вердера» Кристиана Листеша, заключен пятилетний контракт.

В этом сезоне Листеш сыграл 9 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.