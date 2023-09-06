Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 03:04

«Айнтрахт» договорился о переходе 18-летнего Листеша из «Ференцвароша»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Ференвароша» Кристиан Листеш продолжит карьеру в Германии. 18-летний венгр 1 июля 2024 года присоединится к «Айнтрахту».

Немецкий клуб на официальном сайте объявил о договоренности по трансферу игрока молодежной сборной Венгрии. С Листешом, который является сыном известного экс-хавбека «Штутгарта» и «Вердера» Кристиана Листеша, заключен пятилетний контракт.

В этом сезоне Листеш сыграл 9 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Ференцварош
0
Читайте также
«Абаскалю пора понять: 9 игроков основы не меняются! А у него за 7 туров уже три вратаря. Акинфеев с годами молодеет». Газзаев — о 7-м туре РПЛ
Смена триколора. Юная российская теннисистка Ефремова теперь будет представлять Францию
В СНБО Украины заявили, что уже ведут третью мировую войну
Наводчику танка «Алеша» подарили автомобиль и табун лошадей в Якутии
В России предложили запретить деятельность МФО
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нефтчи» объявил о переходе экс-полузащитника «Спартака» Мирзова
Новости
RSS RSS
Все новости