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Сегодня, 17:02

Гюндоган объяснил, почему решил перейти из «Манчестер Сити» в «Барселону»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган объяснил причины ухода из «Манчестер Сити».

«Сити» довольно долго тянул, пока переговоры действительно не активизировались. В конце концов, это был идеальный финал, лучшего времени и быть не могло. Я также мечтал с детства играть за «Барселону», — приводит слова Гюндогана Bild.

32-летний немец в летнее трансферное окно в статусе свободного агента подписал контракт с «Барселоной». Он выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года. В свой последний сезон Гюндоган выиграл с «горожанами» Лигу чемпионов.

Илкай Гюндоган
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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