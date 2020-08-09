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Виллиан объявил об уходе из «Челси». Он выступал за команду семь лет

16:24
Виллиан. Фото Reuters
Виллиан. Фото Reuters
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Нападающий Виллиан объявил об уходе из «Челси». Об этом 32-летний бразильский футболист написал в своем Twitter-аккаунте.

Виллиан выступал за лондонскую команду с 2013 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 47 матчах за синих, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

Вместе с «Челси» Виллиан дважды становился чемпионом Англии (2014/15, 2016/17), один раз выигрывал Кубок страны (2017/18) и завоевал трофей Лиги Европы (2018/19).

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