Виллиан объявил об уходе из «Челси». Он выступал за команду семь лет
16:24
Нападающий Виллиан объявил об уходе из «Челси». Об этом 32-летний бразильский футболист написал в своем Twitter-аккаунте.
Виллиан выступал за лондонскую команду с 2013 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 47 матчах за синих, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.
Вместе с «Челси» Виллиан дважды становился чемпионом Англии (2014/15, 2016/17), один раз выигрывал Кубок страны (2017/18) и завоевал трофей Лиги Европы (2018/19).
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...