Виллиан хочет перейти в «Интер Майами»

Форвард «Арсенала» Виллиан может продолжить карьеру в МЛС, сообщает The Sun.

По сведениям источника, 32-летний бразилец может уйти из лондонского клуба и хочет перейти в «Интер Майами». Контракт Виллиана с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года. «Канониры» готовы отпустить футболиста.

В текущем сезоне Виллиан провел 37 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал 7 результативных передач.