Виллиан хочет перейти в «Интер Майами»
06:41
Форвард «Арсенала» Виллиан может продолжить карьеру в МЛС, сообщает The Sun.
По сведениям источника, 32-летний бразилец может уйти из лондонского клуба и хочет перейти в «Интер Майами». Контракт Виллиана с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года. «Канониры» готовы отпустить футболиста.
В текущем сезоне Виллиан провел 37 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал 7 результативных передач.
Читайте также
«Овечкин и Малкин поедут в КХЛ не за заработком, а играть за родные клубы для болельщиков». Интервью Алексея Морозова
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю