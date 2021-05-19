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Виллиан хочет перейти в «Интер Майами»

06:41
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Форвард «Арсенала» Виллиан может продолжить карьеру в МЛС, сообщает The Sun.

По сведениям источника, 32-летний бразилец может уйти из лондонского клуба и хочет перейти в «Интер Майами». Контракт Виллиана с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года. «Канониры» готовы отпустить футболиста.

В текущем сезоне Виллиан провел 37 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал 7 результативных передач.

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