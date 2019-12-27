Видаль договорился о контракте с «Интером» до 2022 года

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль хочет перейти в «Интер», сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, чилиец договорился с итальянским клубом о контракте до 2022 года. Он хочет работать под руководством главного тренера Антонио Конте, с которым он работал в «Ювентусе».

Тем не менее, это не означает, что переход состоится. По последним сообщениям в СМИ, «Барса» не намерена отпускать игрока, несмотря на его желание уйти.

32-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за «Барсу» и забил пять мячей при одной голевой передаче.