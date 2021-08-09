«Лидс» и «Аталанта» интересуются Куньей из «Герты», который стал олимпийским чемпионом с Бразилией

Полузащитник «Герты» Матеус Кунья может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Star.

По сведениям источника, на 22-летнего бразильца претендуют «Лидс» и «Аталанта». После того, как футболист стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии, «Герта» увеличила цену на него до 29,5 млн евро.

В минувшем сезоне Кунья провел 28 матчей за «Герту», в которых забил 8 голов и сделал 8 результативных передач. На Олимпиаде-2020 хавбек провел 5 матчей забив 3 гола и сделав один ассист.