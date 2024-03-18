«Вест Хэм» летом попытается подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Магуайра

«Вест Хэм» намерен подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра, сообщает The Sun.

По данным источника, в трансфере 31-летнего англичанина заинтересован главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес. Лондонский клуб попытается купить футболиста в летнее трансферное окно.

Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2019 года. В сезоне-2023/24 защитник забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 24 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.