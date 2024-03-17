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Сегодня, 17:58

Иммобиле может покинуть «Лацио» и стать игроком «Интера»

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Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле может продолжить карьеру в другом клубе серии А, информирует TMW.

Согласно данным источника, 34-летний игрок входит в сферу интересов «Интера». Представители «нерадзурри» уже провели предварительные переговоры с агентами нападающего по поводу возможного трансфера ближайшим летом. При этом сам футболист рассматривает вариант с уходом из римской команды из-за нападок со стороны болельщиков «орлов».

Иммобиле выступает за «Лацио» с июля 2016 года. Всего за клуб он провел 332 матча, забил 206 голов и отдал 54 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Иммобиле в 7 миллионов евро.

Чиро Иммобиле
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
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