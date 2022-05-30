«Вест Хэм» и «Саутгемптон» интересуются Адаму из «Зальцбурга»

Форвард «Зальцбурга» Жуниор Адаму может продолжить карьеру в Англии, сообщает Mail.

По сведениям источника, на 20-летнего австрийца претендуют «Вест Хэм» и «Саутгемптон». Английские клубы следят за игрой нападающего.

В минувшем сезоне Адаму провел 30 матчей в чемпионате Австрии, в которых забил 7 голов и сделал 5 результативных передач. Также на его счету гол в 8 матчах Лиги чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 млн евро.