Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 02:41

«Вест Хэм» и «Саутгемптон» интересуются Адаму из «Зальцбурга»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард «Зальцбурга» Жуниор Адаму может продолжить карьеру в Англии, сообщает Mail.

По сведениям источника, на 20-летнего австрийца претендуют «Вест Хэм» и «Саутгемптон». Английские клубы следят за игрой нападающего.

В минувшем сезоне Адаму провел 30 матчей в чемпионате Австрии, в которых забил 7 голов и сделал 5 результативных передач. Также на его счету гол в 8 матчах Лиги чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 млн евро.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ред Булл Зальцбург
ФК Саутгемптон
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
Сергей Степашин: «Сергей Лавров блестящий болельщик, знает всех футболистов «Спартака», пусть он душой отдохнет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пау Торрес опроверг слухи об уходе из «Вильярреала»

«Лестер» интересуется Гарнером из «МЮ»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости