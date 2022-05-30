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Сегодня, 01:29

Пау Торрес опроверг слухи об уходе из «Вильярреала»

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Защитник «Вильярреала» Пау Торрес опроверг информацию об уходе из клуба.

«Я спокоен, находясь там, где хочу, с действующим контрактом и предложением о продлении. Последние два сезона в «Вильярреале» были очень хороши, мы соревновались с лучшими клубами Европы. А когда ты делаешь это в составе клуба из родного города, это лучше вдвойне», — цитирует Торреса Marca.

Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему испанцу со стороны «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити».

Контракт Торреса с «Вильярреалом» действует до июня 2024 года.

В текущем сезоне он провел 47 матчей за «желтую субмарину», забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

ФК Вильярреал
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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