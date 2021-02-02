«Вест Бромвич» арендовал Мэйтланда-Найлса у «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтланд-Найлс подписал контракт с «Вест Бромвичем», сообщается на официальном сайте лондонцев.

Аренда 23-летнего англичанина будет рассчитана до конца сезона.

В текущем сезоне Мэйтланд-Найлс провел 21 матч во всех турнирах, в которых отметился голевым пасом.