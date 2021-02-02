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«Вест Бромвич» арендовал Мэйтланда-Найлса у «Арсенала»

02:02
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Защитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтланд-Найлс подписал контракт с «Вест Бромвичем», сообщается на официальном сайте лондонцев.

Аренда 23-летнего англичанина будет рассчитана до конца сезона.

В текущем сезоне Мэйтланд-Найлс провел 21 матч во всех турнирах, в которых отметился голевым пасом.

Дополнительная информация:

https://www.arsenal.com/news/maitland-niles-joins-west-bromwich-albion-loan

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