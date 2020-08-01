Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Ведущие европейские клубы и «Лидс» интересуются нападающим «Брюгге»

13:14
Эммануэл Деннис. Фото GFFN
Эммануэл Деннис. Фото GFFN

Нападающий «Брюгге» и сборной Нигерии Эммануэл Деннис входит в круг трансферных интересов ряда европейских клубов. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, 22-летнего форварда хотят приобрести «Аталанта», «Интер», «Арсенал», и дортмундская «Боруссия». Кроме того, за форварда намерен побороться «Лидс», вернувшийся в английскую премьер-лигу спустя 16 лет.

Деннис в сезоне-2019/20 провел 23 матча и забил 6 голов в чемпионате Бельгии, прерванном досрочно из-за коронавируса.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир