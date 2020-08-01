Ведущие европейские клубы и «Лидс» интересуются нападающим «Брюгге»

Нападающий «Брюгге» и сборной Нигерии Эммануэл Деннис входит в круг трансферных интересов ряда европейских клубов. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, 22-летнего форварда хотят приобрести «Аталанта», «Интер», «Арсенал», и дортмундская «Боруссия». Кроме того, за форварда намерен побороться «Лидс», вернувшийся в английскую премьер-лигу спустя 16 лет.

Деннис в сезоне-2019/20 провел 23 матча и забил 6 голов в чемпионате Бельгии, прерванном досрочно из-за коронавируса.