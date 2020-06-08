Ван дер Сар подтвердил интерес «МЮ» и «Реала» к ван де Беку

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар подтвердил интерес к полузащитнику Донни ван де Беку со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Реала», сообщает Daily Mirror.

Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» хочет сбить цену на 23-летнего голландца и сэкономить на тратах в трансферный период.

На счету ван де Бека 10 голов и 11 результативных передач в 37 матчах за «Аякс» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голландца в 44 миллиона евро.