Ван дер Сар подтвердил интерес «МЮ» и «Реала» к ван де Беку
10:47
Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар подтвердил интерес к полузащитнику Донни ван де Беку со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Реала», сообщает Daily Mirror.
Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» хочет сбить цену на 23-летнего голландца и сэкономить на тратах в трансферный период.
На счету ван де Бека 10 голов и 11 результативных передач в 37 матчах за «Аякс» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голландца в 44 миллиона евро.
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