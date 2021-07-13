Вацлик перейдет в «Олимпиакос»

Вратарь Томаш Вацлик продолжит карьеру в Греции, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 32-летний чех подпишет контракт с «Олимпиакосом». Вратарь сборной Чехии заменит Жозе Са, который в ближайшее время станет игроком «Вулверхэмптона».

Вацлик выступал за «Севилью» с 2018 года. В июне закончился срок действия его контракта. При главном тренере Хулене Лопетеги чех потерял место в основе. В прошедшем сезоне Вацлик сыграл только в 6 матчах во всех турнирах и пропустил 9 мячей.

На Евро-2020 Вацлик был первым номером сборной Чехии, которая дошла до 1/4 финала турнира.