В Турции утверждают, что «Рубин» предложил 10 миллионов евро за хавбека «Фенербахче»
Полузащитник сборной Греции и «Фенербахче» Димитриос Пелкас может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Takvim. По информации источника, на 27-летнего футболиста претендует «Рубин».
Казанский клуб увеличил свое предложение за Пелкаса с 7 до 10 миллионов евро. При этом «Фенербахче» не готов расставаться с игроком дешевле, чем за 15 миллионов. Турецкая команда планирует вернуться к обсуждению потенциальной сделки с «Рубином» в конце сезона.
В нынешнем сезоне Пелкас провел 35 матчей за «Фенербахче», забил 8 голов и сделал 8 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает Пелкаса в 6 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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