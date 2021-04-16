В Турции утверждают, что «Рубин» предложил 10 миллионов евро за хавбека «Фенербахче»

Полузащитник сборной Греции и «Фенербахче» Димитриос Пелкас может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Takvim. По информации источника, на 27-летнего футболиста претендует «Рубин».

Казанский клуб увеличил свое предложение за Пелкаса с 7 до 10 миллионов евро. При этом «Фенербахче» не готов расставаться с игроком дешевле, чем за 15 миллионов. Турецкая команда планирует вернуться к обсуждению потенциальной сделки с «Рубином» в конце сезона.

В нынешнем сезоне Пелкас провел 35 матчей за «Фенербахче», забил 8 голов и сделал 8 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает Пелкаса в 6 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.