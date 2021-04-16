«Интернасьонал» объявил о возвращении бывшего полузащитника «Шахтера» Тайсона
Официальный сайт «Интернасьоналя» 16 апреля сообщил о возвращении в команду полузащитника Тайсона.
33-летний бразилец подписал контракт с родным клубом на два года.
Тайсон начинал профессиональную карьеру в «Интернасьонале», откуда в 2010 году перебрался в харьковский «Металлист».
? Do Celeiro para o mundo, dele para casa. ?dolo colorado refor?a o Inter pelas pr?ximas duas temporadas. ?— Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 16, 2021
Saiba mais: https://t.co/zWt0R87c9Y #TaisonDay pic.twitter.com/sMKie73Qho
16 апреля официальный сайт «Шахтера» сообщил о разрыве контракта с футболистом.
Ранее «горняки» перевели Тайсона в дубль за нежеление выходить на замену в первом матче плей-офф Лиги Европы против «Ромы» (0:3).
В нынешнем сезоне УПЛ Тайсон провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал результативную передачу.
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