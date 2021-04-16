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«Интернасьонал» объявил о возвращении бывшего полузащитника «Шахтера» Тайсона

22:11
Тайсон. Фото Twitter
Тайсон. Фото Twitter
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Официальный сайт «Интернасьоналя» 16 апреля сообщил о возвращении в команду полузащитника Тайсона.

33-летний бразилец подписал контракт с родным клубом на два года.

Тайсон начинал профессиональную карьеру в «Интернасьонале», откуда в 2010 году перебрался в харьковский «Металлист».

16 апреля официальный сайт «Шахтера» сообщил о разрыве контракта с футболистом.

Ранее «горняки» перевели Тайсона в дубль за нежеление выходить на замену в первом матче плей-офф Лиги Европы против «Ромы» (0:3).

В нынешнем сезоне УПЛ Тайсон провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал результативную передачу.

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