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Бывший форвард ЦСКА Абель Эрнандес перешел в «Флуминенсе»

16 апреля 2021, 23:38
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«Флуминенсе» на официальном сайте 16 апреля объявил о подписании контракта с форвардом «Интернасьоналя» Абелем Эрнандесом.

30-летний уругваец достиг соглашения с «воинами» до конца года.

«Я очень рад играть в такой команде, как «Флуминенсе». Кубок Либертадорес — это большой вызов для меня, хочется помочь клубу как можно лучше там выступить», — заявил Эрнандес.

В нынешнем сезоне чемпионата штата Рио-Гранде Эрнандес провел 2 матча и забил 1 мяч.

Уругвайский форвард сезон-2018/19 провел в составе ЦСКА, сыграв в 15 матчах во всех турнира. В активе Эрнандеса 3 гола и одна результативная передача.

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