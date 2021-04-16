Бывший форвард ЦСКА Абель Эрнандес перешел в «Флуминенсе»
«Флуминенсе» на официальном сайте 16 апреля объявил о подписании контракта с форвардом «Интернасьоналя» Абелем Эрнандесом.
30-летний уругваец достиг соглашения с «воинами» до конца года.
«Я очень рад играть в такой команде, как «Флуминенсе». Кубок Либертадорес — это большой вызов для меня, хочется помочь клубу как можно лучше там выступить», — заявил Эрнандес.
В нынешнем сезоне чемпионата штата Рио-Гранде Эрнандес провел 2 матча и забил 1 мяч.
T? anunciado, Tricolor! O atacante Abel Hern?ndez ? o novo refor?o do Fluminense! Seja bem-vindo, Guerreiro! Saiba mais >> https://t.co/gNPE4ziSfD https://t.co/VxngexrTiX pic.twitter.com/QlZQ7cB1HB— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 16, 2021
Уругвайский форвард сезон-2018/19 провел в составе ЦСКА, сыграв в 15 матчах во всех турнира. В активе Эрнандеса 3 гола и одна результативная передача.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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