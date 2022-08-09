В «Трабзонспоре» заявили, что не заинтересованы в российских игроках

Президент «Трабзонспора» Ахмет Агаоглу в разговоре с «СЭ» ответили на вопрос об интересе клуба к российским игрокам.

«Интерес клуба к российским игрокам? На данный момент клуб не заинтересован в российских футболистах. Две недели назад ходили слухи об этом, но это неправда», — сказал Агаоглу «СЭ».

Ранее президент «Трабзонспора» заявил, что клуб не интересуется защитником «Зенита» Деяном Ловреном. 3 августа в турецких СМИ появилась информация, что 33-летний хорватский футболист был предложен «Трабзонспору» менеджерами игрока.