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Сегодня, 12:24

ASpor: «Трабзонспор» интересуется защитником «Зенита» Ловрена

Иван Торопцев
Корреспондент
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Деян Ловрен.
Фото Global Look Press

«Трабзонспор» проявляет интерес к защитнику «Зенита» Деяну Ловрену, сообщает турецкое издание ASpor.

По данным источника, представитель 33-летнего хорвата предложил услуги футболиста «Трабзонспору», который ищет варианты для усиления защиты перед сезоном-2022/23.

Ловрен выступает за «Зенит» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 игрок принял участие в 2 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Ловрена в 4,5 миллиона евро, контракт защитника с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2023 года.

Источник: https://www.aspor.com.tr/trabzonspor/2022/08/02/transfer-haberi-trabzonspora-hirvat-stoper-dejan-lovren
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Деян Ловрен
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