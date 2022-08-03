ASpor: «Трабзонспор» интересуется защитником «Зенита» Ловрена

«Трабзонспор» проявляет интерес к защитнику «Зенита» Деяну Ловрену, сообщает турецкое издание ASpor.

По данным источника, представитель 33-летнего хорвата предложил услуги футболиста «Трабзонспору», который ищет варианты для усиления защиты перед сезоном-2022/23.

Ловрен выступает за «Зенит» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 игрок принял участие в 2 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Ловрена в 4,5 миллиона евро, контракт защитника с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2023 года.