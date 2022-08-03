В «Трабзонспоре» назвали спекуляцией информацию об интересе к Ловрену

Президент «Трабзонспора» Ахмет Араоглу ответил на вопрос «СЭ» об интересе к защитнику «Зенита» Деяну Ловрену.

«Мы абсолютно не заинтересованы в Ловрене. Все новости об этом — чистая спекуляция», — сказал Араоглу «СЭ».

Ранее в турецких СМИ появилась информация, что 33-летний хорватский футболист был предложен «Трабзонспору» менеджерами.

Ловрен выступает за «Зенит» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 2 матчах за петербуржцев и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 4,5 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.