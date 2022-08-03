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Сегодня, 12:30

В «Трабзонспоре» назвали спекуляцией информацию об интересе к Ловрену

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Деян Ловрен.
Фото ФК «Зенит»

Президент «Трабзонспора» Ахмет Араоглу ответил на вопрос «СЭ» об интересе к защитнику «Зенита» Деяну Ловрену.

«Мы абсолютно не заинтересованы в Ловрене. Все новости об этом — чистая спекуляция», — сказал Араоглу «СЭ».

Ранее в турецких СМИ появилась информация, что 33-летний хорватский футболист был предложен «Трабзонспору» менеджерами.

Ловрен выступает за «Зенит» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 2 матчах за петербуржцев и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 4,5 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Трабзонспор
Деян Ловрен
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3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
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 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
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 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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