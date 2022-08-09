«Бока Хуниорс» объявил о переходе Ромеро
«Блка Хуниорс» на официальном сайте объявил о переходе экс-вратаря «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Серхио Ромеро. За новую команду голкипер будет играть под номером 35.
«Физически я в порядке, у меня была возможность тренироваться в Аргентине. Я благодарен Чики Тапиа, думаю, что если тренер определит, что должен провести мини-предсезонку, не будет проблем», — отметил Ромеро.
Ранее стало известно, что 35-летний аргентинец подпишет контракт с до декабря 2024 года.
Последним клубом Ромеро была «Венеция», за которую он играл с 12 октября 2021 года до 1 июля 2022 года. В прошлом сезоне он пропустил 33 гола в 16 матчах серии А.
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