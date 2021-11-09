Агент Влаховича не отвечает на звонки «Арсенала»

«Арсеналу» не удалось провести переговоры по поводу трансфера форварда «Фиорентины» Душана Влаховича, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, клуб пытался связаться с агентом игрока, но тот не брал трубку. «Канониры» ведут переговоры непосредственно с «фиалками», но из-за того, что агент игнорирует звонки, сделка не продвигается. В лондонском клубе опасаются, что футболист уже договорился с «Ювентусом» и отвергнет любое предложение.

Ранее футболист отказался продлевать контракт. Соглашение с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2023 года. Итальянский клуб хочет получить за него 80 миллионов евро. «Арсенал» готов заплатить эту сумму. Transfermarkt оценивает 21-летнего серба в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист провел 12 матчей в серии А и забил восемь мячей при одной голевой передаче.