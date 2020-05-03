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В Испании не исключили: «Валенсия» может расстаться с Черышевым летом

13:45
Денис Черышев. Фото AFP
Денис Черышев. Фото AFP
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Нападающий «Валенсии» Денис Черышев может покинуть испанский клуб, сообщает Superdeporte. По информации СМИ, «летучие мыши» готовы рассмотреть предложения по 29-летнему российскому футболисту.

В список игроков, с которыми «Валенсия» может расстаться вошли также: Ферран Торрес, Кевин Гамейро, Родриго Морено, Яспер Силлессен, Муктар Диакаби, Жоффрей Кондогбьа,

В сезоне-2019/20 Черышев провел 22 матча за «Валенсию», забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Нападающий выступает за испанский клуб с лета 2019-го. Контракт Черышева с «Валенсией» действует до 30 июня 2022 года.

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