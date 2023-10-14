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Сегодня, 16:30

В «Интере» высказались о возможном возвращении Онана из «Манчестер Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб голкипера «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.

«Я не могу предсказывать будущее, но... в футболе может случиться все, что угодно. Конечно, это была успешная глава для Андре и для нас. Это также была успешная сделка — подписать его бесплатно и продать за эти деньги», — приводит слова Маротты La Gazzetta dello Sport.

«Интер» подписал Онана в качестве свободного агента летом 2022 года. Год спустя «Манчестер Юнайтед» заплатил за 27-летнего камерунца более 50 миллионов евро.

Онана провел 11 матчей за «МЮ», пропустил 19 мячей и трижды отыграл на ноль.

Андре Онана
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
Джузеппе Маротта
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