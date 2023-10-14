Эдегор объяснил, почему решил уйти из «Реала»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал о причинах своего ухода из «Реала».

«Мое время в Мадриде было хорошим. Это был позитивный этап. Я научился быть взрослым, это было отличное обучение, но мне нужно было играть больше. Я доволен решением уйти и тем, где оказался в итоге.

Если бы я не перешел в «Реал», я бы не достиг того уровня, на котором нахожусь сегодня. Это – самый большой клуб в мире, и давление там тоже велико», – цитирует Эдегора AS.

24-летний норвежец выступал за «Реал» с 2015 по 2021 годы. Он провел 11 матчей, в которых не отличался результативными действиями.