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Сегодня, 17:28

В «Црвене Звезде» отказались комментировать новость об интересе к Коваленко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Црвены Звезды» Митар Мркела отреагировал на новость о том, что полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко интересен сербскому клубу.

«Црвена Звезда» следит за Александром Коваленко? Не хочется комментировать слухи", — приводит слова Мркела Sport24.

На данный момент 19-летний хавбек выступает за «Крылья Советов» на правах аренды из «Сочи».

В текущем сезоне Коваленко провел за самарскую команду 20 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-24-v-tsrvene-zvezde-prokommentirovali-novost-ob-interese-k-kovalenko
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Црвена Звезда
Александр Коваленко
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