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В Англии сообщили, что «Вест Хэм» заплатит 14 миллионов фунтов за Крала

17:57
Алекс Крал. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алекс Крал. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Вест Хэм» близок к покупке полузащитника «Спартака» Алекса Крала. Сумма сделки составит 14 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Daily Star.

При этом лондонский клуб хочет закрыть сделку до старта чемпионата Европы.

В настоящее время Крал готовится к Евро вместе со сборной Чехии. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Чехии сыграет в одной группе с Хорватией, Англией и Шотландией. Первую игру турнира против шотландцев чехи проведут 14 июня.

23-летний Крал перешел в «Спартак» из «Славии» зимой 2020 года. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 30 матчей в премьер-лиге и кубке и сделал 6 результативных передач.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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