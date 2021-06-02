В Англии сообщили, что «Вест Хэм» заплатит 14 миллионов фунтов за Крала
17:57
«Вест Хэм» близок к покупке полузащитника «Спартака» Алекса Крала. Сумма сделки составит 14 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Daily Star.
При этом лондонский клуб хочет закрыть сделку до старта чемпионата Европы.
В настоящее время Крал готовится к Евро вместе со сборной Чехии. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Чехии сыграет в одной группе с Хорватией, Англией и Шотландией. Первую игру турнира против шотландцев чехи проведут 14 июня.
23-летний Крал перешел в «Спартак» из «Славии» зимой 2020 года. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 30 матчей в премьер-лиге и кубке и сделал 6 результативных передач.
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