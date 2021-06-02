Мбаппе обсудил возможный переход в «Реал» с Бензема

Сборная Франции готовится к чемпионату Европы. Вернувшийся в стан «трехцветных» после длительного перерыва Карим Бензема на пресс-конференции заявил, что ему нравится работать вместе с Кильяном Мбаппе, расхваливая молодого форварда «ПСЖ».

В то же время L'Equipe сообщает, что Мбаппе и Бензема в лагере сборной Франции уже не раз обсуждали возможный трансфер Кильяна в «Реал» из «ПСЖ».

Напомним, что действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года.

В текущем сезоне 22-летний француз провел 31 матч в чемпионате Франции, забил 27 голов и отдал 2 результативные передачи. В сезоне 2020/2021 «ПСЖ» не стал чемпионом Франции впервые за четыре года.