«ПСЖ» сделал предложение Тео Эрнандезу
01:33
Защитник «Милана» Тео Эрнандез может продолжить карьеру во Франции. По информации Bild, «ПСЖ» сделал предложение 23-летнему французу.
Отмечается, что итальянский клуб пока не принял решение по продаже игрока.
Эрнандез имеет действующий контракт до 2024 года. Француз с 2019 года выступает за «Милан».
В сезоне-2020/21 французский защитник сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 8 голевых передач.
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