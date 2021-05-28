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«ПСЖ» сделал предложение Тео Эрнандезу

01:33

Защитник «Милана» Тео Эрнандез может продолжить карьеру во Франции. По информации Bild, «ПСЖ» сделал предложение 23-летнему французу.

Отмечается, что итальянский клуб пока не принял решение по продаже игрока.

Эрнандез имеет действующий контракт до 2024 года. Француз с 2019 года выступает за «Милан».

В сезоне-2020/21 французский защитник сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 8 голевых передач.

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