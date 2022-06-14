«Унион» подписал экс-полузащитника «Бохума» Пантовича

Бывший полузащитник «Бохума» Милош Пантович подписал контракт с берлинским «Унионом», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 25-летним сербом не сообщаются. Пантович присоединился к берлинцам в качестве свободного агента.

«Унион» невероятно развился за последние несколько лет благодаря преемственности и командному духу. Я горжусь и в то же время благодарен за то, что теперь также могу внести свой вклад в это развитие, и с нетерпением жду предстоящего сезона», — сказал Пантович.

В минувшем сезоне воспитанник «Баварии» провел 32 матча за «Бохум», в которых забил 8 голов и сделал 3 резульативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,2 млн евро.