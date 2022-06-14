Демирал не останется в «Аталанте» и вернется в «Ювентус»

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал, арендованный «Аталантой», вернется в туринский клуб, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, клуб из Бергамо принял решение не выкупать 24-летнего турка. Таким образом, Демирал вернется в «Ювентус».

Ранее сообщалось об интересе к Демиралу со стороны «Ньюкасла».

В прошедшем сезоне Демирал провел 42 матча за «Аталанту», в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.