Ули Хенесс: «Бавария» предложила Тиагу отличный контракт, но он в последний момент передумал»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал о ситуации с полузащитником Тиагу Алькантарой. Ранее сообщалось, что он может покинуть клуб.

«Мы предложили ему отличный контракт, но он в последний момент передумал, — цитирует Хенесса Sport1. — Вероятно, он согласовал условия контракта с «Ливерпулем», или с «Манчестер Юнайтед», или с обоими. Оба клуба не обращались к нам по поводу Тиагу. Они блефуют и ждут последней недели трансферного окна, чтобы сделать более «дешевое» предложение. «Баварии» нужно решить, играть в их игру или стоять на своем и удержать его».

Ранее также сообщалось, что «Бавария» может обменять испанского футболиста в «Ювентус» на Дугласа Косту. 29-летний Тиагу Алькантара в прошедшем сезоне провел 40 матчей за «Баварию» и забил три мяча при двух голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2021 года.