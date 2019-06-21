Украинский полузащитник Полярус перешел в "Химки"

"Химки" подписали контракт с полузащитником Артемом Полярусом, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал в чемпионате Украины за "Александрию".

26-летний футболист в прошлом сезоне провел 22 матча за "Александрию" и забил один мяч при одной голевой передаче. Команда впервые в истории завоевала бронзовые медали чемпионата Украины и право выступать в Лиге Европы.

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