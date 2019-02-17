"Уфа" не подтвердила трансфер Вомбергара

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов​ не подтвердил подписание контракта с нападающим "Олимпии" Андреасом Вомбергаром, сообщает официальный Твиттер башкирской команды.

Ранее словенский клуб "Олимпия" сообщил на своем сайте, что 24-летний аргентинец Вомбергар переходит в "Уфу".

– Вомбергар находится в расположении клуба, но подписания контракта еще не было, – приводит слова Газизова официальный Твиттер "Уфы".