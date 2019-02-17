"Уфа" не подтвердила трансфер Вомбергара

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов не подтвердил подписание контракта с нападающим "Олимпии" Андреасом Вомбергаром, сообщает официальный Твиттер башкирской команды.
Ранее словенский клуб "Олимпия" сообщил на своем сайте, что 24-летний аргентинец Вомбергар переходит в "Уфу".
– Вомбергар находится в расположении клуба, но подписания контракта еще не было, – приводит слова Газизова официальный Твиттер "Уфы".
Шамиль Газизов: Вомбергар находится в расположении клуба, но подписания контракта еще не было pic.twitter.com/mWjI4AMYE1– ФК УФА (@UfaFc) 17 февраля 2019 г.
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