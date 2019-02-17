"Олимпия" объявила о договоренности с "Уфой" по переходу форварда Вомбергара

Форвард Андреас Вомбергар покидает "Олимпию" и станет игроком "Уфы". Об этом сообщает официальный сайт словенского клуба.

Сообщается, что стороны договорились о переходе нападающего в российский клуб. Детали сделки не разглашаются.

- Мы благодарим Андреса и желаем ему больших успехов в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении.

24-летний аргентинец в текущем сезоне провел 17 матчей за "Олимпию" и забил 11 мячей при трех голевых передачах. По данным Transfermarkt, "Уфа" заплатила за него 1,5 миллиона евро.

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