У «Барселоны» проблемы с переговорами по новому контракту тер Штегена. Им интересуются «Челси» и «Бавария»

«Барселона» испытывает проблемы по поводу нового контракта Марка-Андре тер Штегена, утверждает Cadena Ser. Каталонцы рассчитывают сохранить основного голкипера, но у него есть предложения из «Челси» и «Баварии».

Тер Штеген требует 10 миллионов евро в год, а «Барселона» предлагает 6,3 миллиона.

Контракт 28-летнего вратаря рассчитан до лета 2022 года.