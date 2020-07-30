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У «Барселоны» проблемы с переговорами по новому контракту тер Штегена. Им интересуются «Челси» и «Бавария»

19:30

«Барселона» испытывает проблемы по поводу нового контракта Марка-Андре тер Штегена, утверждает Cadena Ser. Каталонцы рассчитывают сохранить основного голкипера, но у него есть предложения из «Челси» и «Баварии».

Тер Штеген требует 10 миллионов евро в год, а «Барселона» предлагает 6,3 миллиона.

Контракт 28-летнего вратаря рассчитан до лета 2022 года.

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