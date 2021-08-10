Три английских клуба претендуют на полузащитника «Баварии» Толиссо

Полузащитник Корентен Толиссо может покинуть «Баварию» этим летом. По информации Bild, 27-летний француз вызывает интерес у «Вест Хэма» и «Ювентуса».

Также ходят слухи об инетерсе к игроку со стороны «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». «Бавария» готова отпустить игрока за сумму не менее 10 миллионов евро.

Напомним, сейчас французский футболист находится на самоизоляции, так как сдал положительный тест на коронавирус.

В прошлом сезоне Толиссо сыграл в 24 матчах во всех турнирах и забил три гола.