Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Три английских клуба претендуют на полузащитника «Баварии» Толиссо

06:58
Корентен Толиссо. Фото Instagram
Корентен Толиссо. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник Корентен Толиссо может покинуть «Баварию» этим летом. По информации Bild, 27-летний француз вызывает интерес у «Вест Хэма» и «Ювентуса».

Также ходят слухи об инетерсе к игроку со стороны «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». «Бавария» готова отпустить игрока за сумму не менее 10 миллионов евро.

Напомним, сейчас французский футболист находится на самоизоляции, так как сдал положительный тест на коронавирус.

В прошлом сезоне Толиссо сыграл в 24 матчах во всех турнирах и забил три гола.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Тихонов осудил Белорусскую ассоциацию гимнастики за грубый пост в адрес России
Суд в Китае не смягчил наказание приговоренному к смерти канадцу
«Лучшего фильма в сегодняшних реалиях нельзя и придумать»
Любовный гороскоп на осень 2021 года от экстрасенса Кажетты
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд