Три английских клуба претендуют на полузащитника «Баварии» Толиссо
06:58
Полузащитник Корентен Толиссо может покинуть «Баварию» этим летом. По информации Bild, 27-летний француз вызывает интерес у «Вест Хэма» и «Ювентуса».
Также ходят слухи об инетерсе к игроку со стороны «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». «Бавария» готова отпустить игрока за сумму не менее 10 миллионов евро.
Напомним, сейчас французский футболист находится на самоизоляции, так как сдал положительный тест на коронавирус.
В прошлом сезоне Толиссо сыграл в 24 матчах во всех турнирах и забил три гола.
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