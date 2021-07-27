Полузащитник «Баварии» Толиссо сдал положительный тест на коронавирус
15:05
Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба мюнхенцев.
26-летний француз находится на самоизоляции во Франции.
Corentin Tolisso ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er befindet sich in h?uslicher Isolation in seiner Heimat Frankreich.— FC Bayern M?nchen (@FCBayern) July 27, 2021
В сезоне-2020/21 Толиссо провел 24 матча за «Баварию», на его счету 3 гола.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/de/news/2021/07/corentin-tolisso-positiv-auf-coronavirus-getestet?shortURL=2Xzz4
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