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Полузащитник «Баварии» Толиссо сдал положительный тест на коронавирус

15:05
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Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

26-летний француз находится на самоизоляции во Франции.

В сезоне-2020/21 Толиссо провел 24 матча за «Баварию», на его счету 3 гола.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/de/news/2021/07/corentin-tolisso-positiv-auf-coronavirus-getestet?shortURL=2Xzz4

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Иван Торопцев все материалы автора

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